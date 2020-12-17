DENİZLİ'DE, temin ettiği uyuşturucuyu Honaz ilçesinde sattığı iddia edilen 'Grafiker' kod adlı uyuşturucu tacirini takibe alan JASAT ekipleri, şüphelinin 'Yeni aldım' dediği ayakkabı kutusunun içinde yarım kilo esrar ele geçirdi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda, şüpheli Sertan E., arabasının içerisinde yakalandı. Arabasında ayakkabı kutusu bulunan Sertan E., jandarma ekiplerine yeni ayakkabı aldığını söyledi. Bunun üzerine ayakkabı kutusunun içinde 200 fişek halinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Sertan E., adli makamlara sevk edildi.
SEBAHATTİN ALP
Ayakkabı kutusundan yarım kilo esrar çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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