En yakın arkadaşına mermi yağdırdı

Denizli'de 2011 yılında eşi Yekta K. ile evlenen ve bir çocukları olan Muhammet K, eşinin kendisine bir süredir ilgisiz davranmasından şüphelendi. Bunun üzerine eşinin cep telefonunu karıştıran Muhammet K, en yakın arkadaşı Sinan M. ile eşi Yekta K'nın mesajlaştığını gördü. Eşinin Sinan M. ile ilişkisini öğrenen Muhammet K, arkadaşını arayarak kendisi ile görüşmek istediğini söyledi.

SOKAK ORTASINDA VURDU

Pamukkale ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde önceki gün sokak ortasında karşılaşan iki yakın arkadaş tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K. belindeki silahı çıkartarak arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu. Muhammet K. olay yerinden kaçarken, bir çocuk babası olan Sinan M. ise kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden ve omzuna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Sinan M, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.





IS YERINE SAKLANDI

OLAYIN ardından kaçan Muhammet K, saklandığı iş yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet K, polisteki ifadesinde yakın arkadaşı olan Sinan M'nin eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürüp, "Sinan benim en yakın arkadaşımdı. Cep telefonundan mesajlarını yakaladım. Böyle bir şeyi bana nasıl yaptılar! Bu nedenle de Sinan ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım ve silahı ateşledim" dediği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ