Otomobilden havaya ateş açıldı! İki evin camına kurşun isabet etti

Hacıkaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki Mahmut E.'ye ait evin mutfak camına, 5'inci kattaki Kemal Ö.'ye ait dairenin ise balkon camına saat 23.00 sıralarında birer kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen otomobilden atış açıldığı belirlendi. Olay paniğe neden olurken, polis, otomobilin plakasının tespit edilip, ateş eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.





'SİLAH ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Mahalleli, ikinci el eşya satışı yapan Ahmet Acar, dün sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilden havaya ateş açıldığını belirtip, "Kurşunlar apartmandaki iki daireye isabet etmiş. Denizli'deki magandalar ortalığı karıştırdı. Silah, çocuk oyuncağı değil. Bu konuda önlemler alınması lazım. Birçok kişinin maganda kurşunu ile yaşamını yitirdi. Ancak, halen ders alınmadı. Mahallede bu olay nedeniyle korku yaşandı. Bir çocuk ya da bir yetişkine isabet edebilir, can kaybı yaşanabilirdi. Kurşunlardan biri bir dairenin mutfağına isabet etmiş. O anda mutfakta birileri olsa belki de can kaybı yaşanacaktı" dedi.





'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Mahallede yaşayan Kübra Nur Kara ise, "Sokağa çıkma yasağında evde oturuyorduk. Bir anda silah seslerini duyduk. Kurşunlar bazı dairelere isabet etmiş. Çok büyük korku yaşadık" diye konuştu.