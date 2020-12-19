  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli 2 katlı evi saran alevler, geceyi aydınlattı

2 katlı evi saran alevler, geceyi aydınlattı

gece saatlerinde alevlerin teslim olduğu diğer binalarda yaşayan vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun uğraş verdi.

2 katlı evi saran alevler, geceyi aydınlattı

19.12.2020, 11:16

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı metruk evde gece yarısı alevler yükseldi. Geceyi aydınlatan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, korku ve panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken diğer yandan çevre binalara sıçrama ihtimalini göz önünde bulundurarak evleri tahliye etme çalışması başlattı. Belirli aralıklarda yükselen alevleri vatandaşlar korku dolu gözler ile izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik cansiperane çalışması üzerine alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sırasında evin çatısı ise çöktü. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2 katlı evi saran alevler, geceyi aydınlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA