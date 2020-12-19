Sözcü - Cumhuriyet - T24 - Birgün'den ‘hayali yemek’ üzerinden yalan ittifakı | AK Partili Şahin Tin yalanı belgeleriyle çürüttü

Son zamanlarda ardı ardına patlayan taciz ve tecavüz vakalarının üzerini örtmek isteyen muhalefet, aynı yalana yeniden sarıldı. 1.5 yıl önce CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar tarafından ortaya atılan ancak yalanlanan iddia, bir kez daha servis edildi.

MONTAJLI FATURALARI PAYLAŞTI

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 2019 Mayıs ayında, çeşitli yemek işletmelerinden Çivril Belediyesi'ne kesilen ve üzerinde AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in adının kullandığı montajlı faturaları paylaşmıştı. Şahin Tin, iddiaların gerçek olmadığını belirterek, CHP'li Sancar'ı yargıya şikayet etmişti.

CHP'Lİ VEKİLE DAVA AÇILDI

28 Mayıs 2019'da Denizli Asliye Mahkemesi'ne başvuran Şahin Tin; Sancar'ın asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirterek, manevi tazminat talebinde bulunmuştu. O dönem Çivril Belediye Başkanı olan Gürcan Güven ise yaptığı açıklamada, AK Partili vekiller adına kesilmiş fatura bulunmadığını ve iddia edilen yemeğin yenilmediğini bildirmişti.

'YALANI YASAKLAMAYIN' DEDİLER

Tüm bunlara rağmen aynı yalan yeniden piyasaya sürüldü. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'i hedef alan Cumhuriyet; hayali yemek için "AKP'li Şahin Tin, yediği yemeklerin ücretini belediyeye yazdırmış" başlığını attı. "AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli" diyen Birgün ise yalan habere getirilen erişim yasağını eleştirdi.

BU MU BAĞIMSIZ YAYINCILIK!

Sözcü de yalan haber yapanlara erişim engelleme kararı verilmesini, "AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, yemek haberlerine erişim engeli getirtti" başlığıyla haberleştirdi. Bağımsız bir yayıncılık anlayışını savunduğunu iddia eden T24 isimli internet sitesi de yalan haber kervanına katılmaktan imtina etmedi. T24, söz konusu yalan içeriği şöyle paylaştı: "Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Şahin Tin yediği kebapların fişini belediyeye yazdırdı; habere erişim engeli getirildi!"

'DELİLLERİYLE ÇÜRÜTÜLMÜŞ İFTİRADIR'

Sık sık hakkında kara propaganda yürütülen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise sosyal paylaşım sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden, iddiaların gerçek olmadığını yineledi. AK Partili Tin, şunları kaydetti:

"Hakkımdaki "yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."

Şahin Tin'e haksızlık yapıldığını savunan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da, "Bu faturaların doğru olmadığı, yemeklerde hiçbir milletvekilinin bulunmadığı zamanında resimlerle ispatlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yeniden gündeme getirilmesi haksızlık" ifadelerini kullandı.