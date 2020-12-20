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Haberler Denizli Denizli'de Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi gözaltına alındı

'de Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi gözaltına alındı

'nin Pamukkale ilçesinde polise ortaokulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü ve Türk bayraklarını kestiği ihbarında bulunan kişi gözaltına alındı.

Denizli'de Atatürk büstünü söküp kendisini polise ihbar eden kişi gözaltına alındı

AA

20.12.2020, 15:42

İlçede devriye gezen polis ekibinin yanına giden Muhterem A. (31), Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstünü kaidesinden sökerek çöpe attığını ve iş yerinin duvarında asılı Türk bayraklarını keserek yere indirdiğini söyledi.

Polis ekipleri, ihbar konusu okulun bahçesi ve iş yerinin önünde yaptıkları incelemede kaidesinden sökülmüş büstü ve Türk bayraklarını gördü.
Gözaltına alınan Muhterem A, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde büstü sinirlendiği için kırdığını söylediği ve tutarsız açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Muhterem A'nın kentteki lisede hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği belirtildi.

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