Yeni eşinden kaçıp eski kocasına sığınan kadın: Yalvarırım beni çok uzaklara götürün

Denizli'de yeni evlendiği eşinden şiddet görüp sığındığı eski eşi tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin kilidi kırarak açtığı işyerinden kurtarılan kadın itfaiye erlerine "Yalvarırım beni kimsenin bulamayacağı bir yere götürün" dedi.

24 SAATTEN FAZLA TUTULDU

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Raziye Saruhan, (40) yeni eşi tarafından darp edilince eski eşi Mehmet K'ye sığındı. Saruhan, Mehmet K. tarafından 24 saati aşkın süre boyunca sanayi içerisinde oto tamirhanesinde üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu.

TELEFONUNUN ŞARJI BİTTİ

Telefonunun şarjı biten çaresiz kadın, üzerine kitlenen kepenklere vurarak saatlerce yardım çığlığı attı. Kapanan telefonunu işyerinde saatler sonra bulduğu şarj aleti ile dolduran talihsiz kadın telefonun açılmasıyla 112'yi arayarak başına gelenleri anlattı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kilidi kırarak kepenkleri açtı.

VALİZLERİYLE BİRLİKTE ÇIKTI

Saatler sonra açılan kapının arkasında valizleri ile birlikte çıkan Saruhan kurtulduğunun sevincini yaşarken polislere "Yalvarırım beni kimsenin bulamayacağı bir yere götürün" dedi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen Raziye Saruhan daha sonra güvenli bir eve bırakıldı.

SEBAHATTİN ALP