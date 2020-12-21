AK Parti Denizli’de Güngör dönemi

AK Parti Denizli İl Başkanı olarak 5 yıl görev yaptıktan sonra aday olmayacağını açıklayan Necip Filiz'in ardından, yeni il başkanlığı konusunda yaşanan belirsizlik sona erdi. Denizli il başkanı adayını belirlemek için İstanbul'a çağırılan 3 isim arasında yer alan Yücel Güngör, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek aday olarak belirlendi. Daha önce AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Güngör, "Denizlimizin 19 ilçesinde AK Partimize gönül vermiş memleket sevdalılarımızla birlikte, tek yürek olarak hiçbir bahaneye sığınmadan dünden daha fazla çalışmak için yolculuğumuza bugün itibariyle başlıyoruz" dedi. İhracat pazarlama firması sahibi Güngör, evli ve üç çocuk babası.

SEBAHATTİN ALP