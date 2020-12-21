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Haberler Denizli Denizli'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

'de operasyonu: 2 gözaltı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.

Denizli'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

21.12.2020, 17:35

Denizli'de, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden ekipler, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girip Denizli'ye geldiği belirtildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

DHA

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