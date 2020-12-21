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Denizli'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu iki zanlı sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.

21.12.2020, 17:35