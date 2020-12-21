Uyuşturucu tacirlerine yeni darbe: 29 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara aralıksız devam ediyor. Denizli'ye çevre illerde uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceği öğrenilen araç, Narkotik timleri tarafından kent girişinde takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen araç içerisindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araç içerisinde yapılan aramalar sırasında satışa hazır halde 30 gram kokain ele geçirildi. Adliye çıkarılan 3 şahıstan 2'si tutuklandı. Ayrıca Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında 259 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.