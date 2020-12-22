80 yaşındaki çelik bahçesinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki Muhammet Çelik evinin bahçesinde cansız halde bulundu. Olay, Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin bahçesinde yerde yatan birini fark edenler durumu polise haber verdi. Sağlık ekipleri, 80 yaşındaki Muhammet Çelik olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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