Bağışlanan portakallar mutluluğa dönüştü

AYDINLI portakal üreticileri tarafından bağışlanan 163 kasa taze portakal, Aydın Türk Kızılay İl Başkanlığı'nca hem sağlık çalışanlarına hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Türk Kızılay Aydın İl Gençlik Teşkilatı Başkanı Havva Nur Yıldız ve Nazilli Kızılay Şube gönüllülerinin katılımı ile dalından tek tek toplanan portakallar, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki sağlık personelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edildi.

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