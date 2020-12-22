İntikam planı elinde patladı

Denizli'de 250'lık alacağını vermeyen eski patronuna sinirlenen 27 yaşındaki Halil Yurtseven, intikam almak isterken canından oluyordu. Olay, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Uzman çavuşluktan atılan Halil Yurtseven, eski patronu olan Kırıkdal Zeytincilik işletmesi sahibi Ali Koyun'un kamyonunu kullanırken, aracın kasasına branda çekmedikleri için trafik polisi 250 lira para cezası kesti. Ceza da aracın plakasına değil, aracı kullanan Halil Yurtseven'e geldi. Cezayı ödeyen Yurtseven, eski patronundan parasını istedi. Koyun, "250 liranın aramızda lafı mı olur, yeni zeytin hasadı sonrası öderim" deyip geçiştirdi. Patronuna öfkelenen Halil Yurtseven, iddiaya göre arkadaşları ile alkol aldıktan sonra yıllarca kendisinin de uzun süre şoförlüğünü yaptığı eski patronuna ait 20 VF 793 plakalı kamyonu kundaklamak istedi.

YENİ NİŞANLANMIŞTI

Yurtseven'in aracın altında yaktığı ateşten benzin deposu alev alınca patlama yaşandı. Serinhisar ilçesinin her yerinden duyulan patlamada kamyon kulanılamaz hale geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İlçe İtfaiyesi araç yangınını söndürdükten sonra, itfaiye ekipleri kamyon kasasından patlama ile çevreye savrulan zeytin kasalarının arasında yatan Halil Yurtseven'i gördü. Vücudunda yanıklar oluşan yeni nişanlı Halil Yurtseven, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





'BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ'

HALİL Yurtseven'in 15 yaşından bu yana yanında işyerinde kendisine günlük yövmiye ile yardımcı olduğunu belirten Ali Koyun, "Yıllarca ekmeğimi yedi. Sonra uzman çavuşluğu kazandı ve yanımızdan ayrıldı. Başı derde girince uzmanlıktan atılmış. İlçeye döndü ve yine bizle çalışmaya başladı. 6-7 ay önce Denizli'de kendisine tekel büfesi açtım. Bir süre önce trafikte kamyona branda çekmediğimiz için 250 lira ceza yedik. Ceza plakaya değil ehliyetine gelince ödemiş. Birkaç kez onu istedi. Zeytin hasadı sonrası vereceğimi söyledim. Olay gecesi arkadaşları ile alkol alıp, aracı kundaklamaya kalkmış. Besle kargayı, oysun gözünü. Canımıza malımıza kast etti. Kendi geleceğini yaktı, ona üzülüyorum" dedi.

Sebahattin ALP