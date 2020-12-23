Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli'de 2 gündür sabah saatlerinde oluşan sis, kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentin en sık kullanılan girişlerinden olan Antalya-Muğla karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi.

Sürücülerin sis nedeniyle ağır ilerlediği yolda, zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, dörtlü ve sis farlarını kullanarak ilerledikleri gözlendi.