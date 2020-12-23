Denizli'de 2 gündür sabah saatlerinde oluşan sis, kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentin en sık kullanılan girişlerinden olan Antalya-Muğla karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi.
Sürücülerin sis nedeniyle ağır ilerlediği yolda, zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, dörtlü ve sis farlarını kullanarak ilerledikleri gözlendi.
Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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