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Haberler Denizli Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı

’de etkisini arttıran sürücülere zor anlar yaşattı

’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun , sürücülere zor anlar yaşattı. 2gündür kentte hakim olan sis, zaman zaman görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Denizli’de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
İHA

23.12.2020, 12:36

Denizli'de 2 gündür sabah saatlerinde oluşan sis, kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentin en sık kullanılan girişlerinden olan Antalya-Muğla karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi.

Sürücülerin sis nedeniyle ağır ilerlediği yolda, zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, dörtlü ve sis farlarını kullanarak ilerledikleri gözlendi.

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