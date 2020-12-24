  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında oynarken yakalandılar

'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda oynadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalandılar

24.12.2020, 08:47

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Sevindik Mahallesi'ndeki bir gecekonduda kumar oynandığı bilgisini aldı. Eve saat 22.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskın sırasında, evin penceresini kırarak kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda, iki ayrı odada 2 kumar masası, 5 deste iskambil kağıdı, 50 pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira para cezası kesildi. Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı. Pencereden kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA

Yayla evine kumar baskını Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.