Umut ve Asel tedavi için destek bekliyor

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati-Ayten Yıldız çifti, SMA Tip 1 hastası 1.5 yaşındaki bebekleri Umut Furkan Yıldız'ın ABD'de gen tedavisi olabilmesi için gerekli olan 2 milyon 100 bin doların toplanabilmesi için destek bekliyor. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çocukları olmadığı için tüp bebek yöntemi ile ikiz bebekleri olan Saadet ve Rıfat Dinç çifti de ikizlerden Alya bebeğin bir buçuk aylıkken SMA hastası olması ve 7 aylıkken hayatını kaybetmesi ile büyük bir acı yaşadı. Sağ kalan Asel bebeğin de 3 aylıkken aynı hastalığa yakalanması ve gerekli paranın bulunup tedavisinin yapılmaması halinde ölecek olması genç çifti üzüyor. Asel bebeğin yurt dışında gen tedavisi olabilmesi için 2 milyon 132 bin euro (Yaklaşık 18 milyon TL) gerekiyor.

SEBAHATTİN ALP/MURAT ŞENBAKLAVACI