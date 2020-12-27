Ağabeyinin kucağında ambulansa taşındı

Denizli'de önceki gece yangın çıkan evde yaşayan 4 kişilik aileden 2'si dumanlardan rahatsızlandı. Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. O sırada yemek yiyen 4 kişilik Tanrıverdi ailesi bir anda bulundukları odanın dumanla dolmaya başladığını fark etti. Kapıyı açtıkları sırada ise bulundukları odayı duman bastı. Yatak odasında alevleri fark eden aile üyeleri kendilerini can havli ile dışarıya attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan rahatsızlanan Yaşar Tanrıverdi, ağabeyinin kucağında ambulansa götürüldü. Aile üyelerinden bazıları ağlarken "Yaşar kendine gel, Yaşar" demesi ise yürekleri dağladı. O anlarda dumandan etkilenen Lütfi Tanrıverdi de sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.