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Haberler Denizli Aydın’dan çalınan traktör Denizli’de bulundu

’dan çalınan traktör ’de bulundu

’ın Kuyucak ilçesinden çalınan traktör, ’nin Sarayköy ilçesinde bulundu. Traktörü çaldığı tespit edilerek yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’dan çalınan traktör Denizli’de bulundu
İHA

28.12.2020, 17:25

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde R.K. isimli şahsa ait arazi içerisinde bulunan kilitli depodan traktörün çalınması olayı sonrası, Jandarma inceleme başlattı. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda, Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 kameranın 65 saatlik görüntüsü ile KGYS kayıtları incelenerek istihbari çalışmalara ağırlık verildi.

Çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen O.B, A.O.D, T.K, E.İ ve E.A. isimli şahıslar yakalanırken, çalınan traktör Denizli ili Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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