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Haberler Denizli Denizli'de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza

'de oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza

'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde, 3 farklı adreste oynarken yakalanan 38 kişiye toplam 81 bin 25 lira para cezası kesildi.

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza

28.12.2020, 20:49

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Çivril ilçelerindeki 3 farklı adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde adreslere baskın düzenleyen polis, 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

81 BİN LİRA CEZA

Ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 38 kişiye 81 bin 25 lira ceza kesti. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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