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Haberler Denizli Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

'de yakalanan 2 hükümlüsü tutuklandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve polisin çalışmasıyla evlerinde gözaltına alınan 2 hükümlü tutuklandı.

Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı

28.12.2020, 17:06

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile bir başka dosyadan aranan eski askeri öğrenci için yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince ikametlerinde yakalanan 3 kişi, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü tutuklanıp cezaevine gönderilirken, eski askeri öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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