  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar

Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar

’nin Çivril ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi kumar oynanması için yer imkan sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.

Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar
İHA

29.12.2020, 10:18

Olay, Çivril ilçesinde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi kumar oynadığı görülürken, 4 şahsın ise kumar oynadığı anlaşıldı. Evde kumar oynamak için bir araya gelen 12 kişi tespit edildiği ve toplamda 16 şahıs gözaltına alındı. Ev sahibi ve 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı

Polis ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ve Kabahatler Kanununa Muhalefetten 16 şahsa 54 bin 75 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahibi olan 1 şahsa ise, evi umuma açık yer haline getirmesinden dolayı kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adliyeye sevk edildi.

Denizli'de kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, 81 bin TL ceza

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evi açık eğlence mekanına çevirdiler, kumar oynarken yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.