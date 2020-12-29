Kuş Cenneti Acıgöl’ün dörtte biri kaldı

DENIZLI'NIN Çardak ilçesindeki Acıgöl'de 1970 yılına kadar 160 kilometrekare olan göl alanı, 42 kilometrekareye kadar düştü. Bölgede çobanlık yapan Hacer Yavuz, gölün ilk kez bu kadar çekildiğini belirterek, "Gölde yüzen kuş türleri artık yok. Bu yıl yağış neredeyse hiç düşmedi. Bu durumdan tedirgin oluyoruz" dedi. Göl yakınındaki kırsal Akpınar Mahallesi'nde oturan Ramazan Tekeli de, "Yağmur hiç yok, kar da yağmıyor. Su çekilince kuşlar kayboldu. Şimdi gelen giden de kalmadı." dedi.

SEBAHATTİN ALP