Zolan’dan belediye çalışanlarına destek

DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin farklı bölgelerinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya geldi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim ve beraberindekiler eşlik etti. Önce yol çalışmalarını inceleyen Zolan, daha sonra İncilipınar Parkı'nda bakım çalışması yapan kadınlarla bir araya geldi. Kurallara en üst seviyede uyum sağlandığını söyleyen Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız evde kalıyor, biz var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP