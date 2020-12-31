Pınarkent Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında işçi Nevzat Uçar'ın (50) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında kalan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Denizli'de kahreden ölüm! Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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