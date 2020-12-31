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'de kahreden ölüm! Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

'nin ilçesinde bir tekstil fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi için morguna gönderildi.

Denizli'de kahreden ölüm! Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü
AA

31.12.2020, 16:59

Pınarkent Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında işçi Nevzat Uçar'ın (50) kullandığı forklift, çalışma yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Forkliftin altında kalan Uçar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Uçar'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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