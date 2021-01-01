Pamukkale'yi 2020'de 625 bin kişi ziyaret etti

Denizli ilinin beyaz travertenleriyle ünlü ilçesi Pamukkale, geçen yıl 625 bin 120 yerli ve yabancı misafiri ağırlayarak koronavirüs salgını şartlarında önemli bir başarıya imza attı.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI 2 AY BOYUNCA ZİYARETÇİ AĞIRLAYAMADI

Koronavirüs nedeniyle mart ve nisan aylarında tamamen sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından 1 Haziran'da kapılarını yeniden açan Pamukkale; maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı.

SICAKLIĞI YAZ-KIŞ 36 DERECE

Pamukkale'yi görmek için yıl boyunca gelen 625 bin 120 yerli ve yabancı turist, pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüdü, Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yolculuğa çıkıp, yaz-kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza girmenin keyfini yaşadı.

2019'DA GELEN TURİST SAYISI 2.5 MİLYONU AŞMIŞTI

Pamukkale'ye 2019'da 2 milyon 580 bin 245 yerli ve yabancı turist gelmişti. 2019 yılı, 2 milyon 128 bin 880 turistin geldiği 2018'i de geride bırakarak beldenin en çok turisti ağırladığı yıl olmuştu.

"2021 İÇİN UMUTLUYUZ"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, pandemi nedeniyle önceki yıla göre turist sayısında azalma olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Pandemi olmasaydı turist sayısının 3 milyonun üzerine çıkacağından şüphemiz yoktu. 2020 yılına girerken çok büyük umutlarımız vardı ama pandemiyle beraber bu sayının 625 binlere düştüğünü ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi kaybettiğimizi gördük. 2021 için ise umutluyuz. En azından aşının çıkması, tüm dünyada uygulanmaya başlaması çok önemli. Turizm adına aşılamanın hızlı bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaşmasını temenni ediyoruz."