Minik deniz traktörün altında can verdi

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde 11 yaşındaki Cem D'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi Deniz D, aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARLAYA GİDECEKLERDİ

OLAY, Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D, ailesine ait traktörle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. ile beraber tarlaya gitmek istedi. Kardeşini traktörün yan tarafındaki koltuğa oturtan Cem, aracı çalıştırarak yola çıktı. Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D. bir anda dengesini kaybederek düştü. Talihsiz çocuk, ağabeyinin kullandığı traktörün üzerinden geçmesiyle ağır yaralandı.

ÇABALAR YETMEDİ

KAZAYI gören çevredeki vatandaşlar, hemen polisi ve 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Deniz D'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Deniz'in talihsiz ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Sebahattin ALP