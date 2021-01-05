  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Minibüs korkunç kazada takla attı

Minibüs korkunç kazada takla attı

'nin ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs takla attı, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Denizli- Ankara kara yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat yan yoldan verildi.

Minibüs korkunç kazada takla attı

05.01.2021, 14:03

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Denizli- Ankara kara yolu Gürlek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Çivril yönüne giden Hasan Çetin, kullandığı 01 ABT 779 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, takla atıp, yol kenarına savruldu. Ters dönerek duran minibüsteki Harun Arat, Murat Arat ve İbrahim Araç, yaralandı. Sürücü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Denizli- Ankara kara yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat yan yoldan verildi. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Minibüs korkunç kazada takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.