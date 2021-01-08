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Haberler Denizli Denizli'deki depremler sonrası uyardı! Uzman isimden korkutan açıklama

'deki depremler sonrası uyardı! Uzman isimden korkutan açıklama

sabah karşı beşik gibi salladı, art arda depremler meydana geldi. Ünlü bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Denizli'de meydana gelen 4.2'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Denizli'deki depremler sonrası uyardı! Uzman isimden korkutan açıklama

08.01.2021, 11:50

Bugün Denizli'de saat saat 03.21'de 3.7, 03.46'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Meydana gelen deprem yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Ayrıca Denizli'de saat saat 03.21'de 3.7, 03.46'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Denizli'de sabah saatlerinde toplam 20 deprem meydana geldi

Denizli beşik gibi! Gece boyunca depremle sarsıldı

Merkez üssü Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik, Honaz, Kocabaş olan depremlerde vatandaşlar gece yarısı kendini dışarıya attı.

Denizli gece saatlerinde uykusunda depreme yakalandı. En büyüğü 4.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Irlıganlı olan depremde gece yarısında vatandaşlar sarsıntıyı hissedip uykusundan kalkarak kendilerini sokaklara attı. Ardında sabaha kadar artıcı deprem olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik ve Kocabaş mahalleleriyle Honaz ilçesi oldu. Depremde can ve mal kaybı olmazken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarında uyudu.

4.2'LİK DEPREM SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr Naci Görür Denizli depremi sonrası Twitter hesabından açıklamada bulundu.

'AKTİF FAYLARIN ÜZERİNDE''

Naci Görür yaptığı paylaşımda, ''Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı'da 4.1'lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle'' ifadelerini kullandı.

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