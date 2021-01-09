Denizli’de deprem fırtınası

Denizli öncekü gece beşik gibi sallandı. Gece saat 03.21'de 3.7 büyüklüğü ile başlayan deprem sağanağında sabah saat 07.47'ye kadar 20 sarsıntı kaydedildi. Sarsıntıların en şiddetlisi ise 04.33'te 4.2 şiddetinde yaşandı. Merkez üssü daha çok Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olarak kayda geçen depremler nedeniyle, Denizlili vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi. Evlerine girmeye korkanların sabahı araçlarının içinde battaniyelere sarılarak geçirdiği gözlendi.

'BİZ BUNLARA ALIŞIĞIZ'

Depremin merkez üssü olan Irlıganlı Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Özcan, depremin ilçede herhangi bir zarara neden olmadığını belirterek, "En şiddetlisi 4.2 büyüklüğünde ve yüzeyin 2 kilometre altında gerçekleşmiş. Şansımıza daha şiddetli sallamadı. Dipten yukarı doğru vurdu. Su dolu bardağın sağa sola sallanması gibi olsa sıkıntı yaşanırdı. Denizli birinci derece deprem bölgesi olduğu için ve daha büyük sarsıntıları yaşadığımız için biz bunlara alışığız" açıklamasını yaptı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de gece saatlerinde depremle ilgili bir açıklama yaptı. Vali Atik, "Denizlimizde peş peşe yaşanan depremler sebebiyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bizlere intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

SEBAHATTİN ALP