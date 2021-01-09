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Genç Aleyna'nın gizemli ölümü! Cesedi yatağında bulundu

’de yakınlarının haber alamadığı genç kız yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.

Genç Aleyna'nın gizemli ölümü! Cesedi yatağında bulundu
İHA

09.01.2021, 15:17

Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden yakınları haber alamadı.

Sonrasında yakınları eve geldi ve kapıyı zorla açarak Aleyna'nın yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.

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