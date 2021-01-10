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Haberler Denizli Aleyna’nın ölümünde cinayet şüphesi

Aleyna’nın ölümünde cinayet şüphesi

'nin ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi evinde ölü bulundu. Genç kızın cenazesi, morguna götürüldü.

Aleyna’nın ölümünde cinayet şüphesi

10.1.2021

Denizli'de bir genç kız, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu. Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları kapıyı açtıklarında genç kızı yatağında ölmüş vaziyette gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vücudunda kesici, delici alet ve kurşun izi bulunmayan genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

DELİLLER TOPLANDI
POLİS ekipleri genç kızın ölümünü şüpheli bulurken, olay yerindeki tüm delilleri topladı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üstünde durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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