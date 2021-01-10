Denizli'de bir genç kız, yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu. Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları kapıyı açtıklarında genç kızı yatağında ölmüş vaziyette gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Vücudunda kesici, delici alet ve kurşun izi bulunmayan genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
DELİLLER TOPLANDI
POLİS ekipleri genç kızın ölümünü şüpheli bulurken, olay yerindeki tüm delilleri topladı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üstünde durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
Aleyna’nın ölümünde cinayet şüphesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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