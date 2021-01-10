Denizli'de kahreden olay! Gölet iki genci yuttu

Denizli'de önceki gece 5 arkadaş sohbet ettikleri esnada, gölet kıyısında içinde oturdukları araç kayarak göle düştü. Suya gömülen araçta bulunan gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, kayıp iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı. Olay, Acıpayam ilçesi Alattin Mahallesi'nde meydana geldi.

KURTARMAK İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde gölete giden 5 arkadaş, gölet kıyısında sohbet ettiği sırada bulundukları hafif ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 34ü araçtan çıkarak kendini kurtarırken, bir arkadaşları araçla birlikte suda batarak kayboldu. Araçtan çıkan gençlerden Yusuf Konar, araç içerisinde kalan arkadaşı Mehmet Erkan'ı kurtarmak için tekrar gölete girdi ancak bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Göletten kendi imkanlarıyla çıkan üç arkadaş Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler 2 arkadaştan Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaştı ancak Yusuf Konar için karanlık nedeniyle suyun dibinde arama yapılamadı. Dün sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak hafif ticari araca ulaşıldı. Boş olduğu görülen araç, sudan çıkarıldı.

SEBAHATTİN ALP