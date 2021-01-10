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Haberler Denizli Dokuma atölyesinde dehşet!

Dokuma atölyesinde dehşet!

'de dokuma atölyesinde çalıştığı sırada çalışan makineye önce montunu kaptıran iş yeri sahibi daha sonra kolunu kaptırdı. Kolu koparak ağır yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Dokuma atölyesinde dehşet!

10.1.2021

Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde dokuma atölyesi işleten İbrahim Keskin (31), çalıştığı sırada montu makineye dolandı. Hızla çalışan makine Keskin'in montunu sardıktan sonra kolunu çekti.

GÖRÜNCE FENALAŞTI
Makineden kolunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan Keskin'in yardım çığlıklarına çalışma arkadaşları koştu. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i yerde gören arkadaşlarından biri fenalaştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. SAĞLIK ekipleri, Keskin'i ve kopan kolu alarak Denizli Devlet Hastanesi'ne doğru hızla hareket etti. Ancak talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEBAHATTİN ALP

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