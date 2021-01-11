Gölet Yusuf’u geri vermedi

Önceki gün Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23) arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı hafif ticari araçla gezintiye çıkmış, sulama göletinin yanındaki araç, kayarak suya düşmüştü.



YÜREKLER DAĞLANDI

ARACI kullanan Mehmet Erkan dışındaki diğer 4 genç kıyıya çıkmış, Mehmet Erkan'ın sulara gömülen araçtan çıkamadığını gören Yusuf Konar, onu kurtarmak için kendini çıktığı sulara yeniden atmıştı. Uzman dalgıçlar kazanın 9'uncu saatinde Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaşmıştı.





DÜN sağanak yağış altında güçlükle devam eden çalışmalara Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polis Dalgıç ekipleri de destek verdi. Kurtarma çalışmalarının 18'inci saatinde Yusuf'un önce gömleğine yaklaşık yarım saat sonra da cansız bedenine ulaşıldı. Soğuk ve yağışa rağmen 18 saat Yusuf'tan gelecek haberi bekleyen yakınlarının gölet kenarındaki feryadı ise yürekleri dağladı.

Sebahattin ALP