Tavas’a dev yatırım

Denizli'nin Tavas ilçesinde kurulacak olan tekstil fabrikası, yörede 500 kişiye iş imkanı sağlayacak. Tavas Belediyesi ile Deniz Tekstil arasında yapılan sözleşme ile 5 bin 500 metrekare kapalı alanın ihalesi yapılarak, Deniz Tekstil'e fabrika alanı olarak verildi. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık "Üretime dayalı tekstil işletmemizin faaliyete geçmesi ile beraber işsiz olan kardeşlerimizin iş sahibi olmaları, meslek edinmeleri ve elde edecekleri gelirle aile bütçelerine destek olmalarını sağlayacağız" dedi.

SEBAHATTİN ALP