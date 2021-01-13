Sansıntıdan korkan hayvanlar yerinden fırladı

Denizli'de, bir çiftlikte dinlenirken depreme yakalanan hayvanların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. İnsanlar kadar hayvanları da etkileyen depreme Pamukkale ilçesindeki çiftliğinde yakalanan Yalçın Korkmaz, "İlk önce pek hissetmedik ama diğer depremler baya şiddetli oldu. Apar topar dışarıya çıktık. Hayvanların da bir anda yerden kalkıp, kaçıştığını gördük. Kameralardan bakınca fark ettik" dedi.