  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Çal'da mevsimin ilk karı yağdı

'da mevsimin ilk karı yağdı

’nin ilçesi Peynirciler mahallesinde mevsimin ilk karı yağdı, mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

Çal'da mevsimin ilk karı yağdı
İHA

14.01.2021, 13:07

Çal ilçesi Peynirciler mahallesi güne kar ile uyandı. Gece etkili olan kar yağışı sonrası mahalle adeta beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan Mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji'nin yağış ve rüzgar uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çal'da mevsimin ilk karı yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.