Çal'da mevsimin ilk karı yağdı

Çal ilçesi Peynirciler mahallesi güne kar ile uyandı. Gece etkili olan kar yağışı sonrası mahalle adeta beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan Mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji'nin yağış ve rüzgar uyarısıyla ilçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.