Aleyna’nın katili tavana asılı bulundu

Denizli'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'ni elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25), cezaevindeki koğuşunda tavana iple asılı olarak bulundu. Cezaevi savcısının şüpheli bulduğu ölüm hakkında soruşturma başlatıldı. Denizli D Tipi Cezaevi'nde kendine zarar verme ihtimali ve can güvenliği sebebiyle başka mahkumlardan izole edilerek tek kişilik koğuşta kalan Kheyrian'ın tavana asılı halde ölü bulunması, akıllara 'infaz mı edildi' sorusunu getirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, kalın bir ipin içeriye nasıl sokulduğu ve yüksek olan tavana nasıl bağlandığı şüphe uyandırdı.

KAMERALAR ELE VERMİŞTİ

PAMUKKALE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü yalnız yaşadığı Yunus Emre mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulunmuştu. Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı öldüğü belirlendi. Bina çevresindeki güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine, yüzünü maskeyle kapatan bir kişinin apartmana girip çıktığı tespit edildi. İncelemede şüphelinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü.

BARIŞMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

İRAN uyruklu Shayan Kheyrian olduğu anlaşılan kişi polisin operasyonuyla kaldığı evde yakalandı. Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, isteğine olumsuz yanıt alınca aralarında çıkan tartışma sonucu genç kızı boğazlayarak öldürdüğünü itiraf etti. Geçen pazar adliyeye sevk edilen Kheyrian tutuklandı. Aleyna Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürüldü.





İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

SHAYAN Kheyrian, can güvenliği sebebiyle konulduğu tek kişilik koğuşunda, dün sabah sayıma gelen infaz koruma memurları tarafından tavana iple asılı şekilde ölü bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kheyrian'ın tek başına kaldığı koğuşta, yüksek tavana iple asılmış olması, ölümünde 'infaz mı edildi' şüphesi uyandırdı. Savcı, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı.

Sebahattin ALP

Sevgilisi tarafından öldürülen Aleyna cinayetinde yeni gelişme!

Aleyna evinde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı