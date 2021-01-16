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Haberler Denizli Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü

en çok çocukların yüzünü güldürdü

'nin ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan ilçeyi beyaza bürüdü. Önceki yıllara göre geciken kar yağışı çocukları mutlu etti.

Kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü

16.01.2021, 12:41

Çal ilçesinde dün sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Önceki yıllara göre geç gerçekleşen kar yağışı kısa sürede etkisini arttırdı. Lapa lapa yağan kar, en çok çocukların mutlu etti.



Çal ilçesi sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mahallelerde de kar etkisini gösterdi. Sakızcılar mahallesinde yaklaşık 15 santimetre kar birikirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karla kaplanan yollarda greyderlerle kar temizleme çalışmasına başladı.

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