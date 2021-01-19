Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde otobüsü takibe alan polis ekipleri, otogarda operasyon düzenledi.
Otobüsten inen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bellerine bağladıkları paketlerden 370 gram esrar çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.