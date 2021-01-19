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Haberler Denizli Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

'de otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 370 gram esrarın olduğu paketleri bellerine bağlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu bellerinde taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

19.01.2021, 17:53

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde otobüsü takibe alan polis ekipleri, otogarda operasyon düzenledi.



Otobüsten inen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin bellerine bağladıkları paketlerden 370 gram esrar çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

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