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Sıcaklıklar eksiye düşünce buz tuttu

’de 1155 rakıma sahip , gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu. Seyri doyumsuz olan gölün donmuş hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sıcaklıklar eksiye düşünce Süleymanlı Gölü buz tuttu
İHA

21.01.2021, 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 16:40

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1155 rakıma sahip Süleymanlı Yaya Gölü, dondu. Gece saatlerinde sıfırın altında eksi 10 derecey6e kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle göl donarak buz tuttu.

Endemik türdeki bitkilerin yanı sıra 180 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Süleymanlı yayla gölü yaz mevsimlerinde manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Kış ayında ise donan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. buz tutan göl, çevredeki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

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