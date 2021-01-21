Haberler Denizli Sıcaklıklar eksiye düşünce Süleymanlı Gölü buz tuttu

Sıcaklıklar eksiye düşünce Süleymanlı Gölü buz tuttu

Denizli’de 1155 rakıma sahip Süleymanlı Gölü, gece sıfırın altında eksi 10 derecelere kadar düşünce dondu. Seyri doyumsuz olan gölün donmuş hali ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA 21.01.2021, 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021, 16:40