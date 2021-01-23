Kurşun yağdırdı ‘Annene çekmişsin’ sözü çılgına çevirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokak'ta yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Bodur, babaannesi Hatice Bodur'u 14 kurşunla öldürdü. İddiaya göre, babasından 8 yıl önce ayrılan annesi Fatma Uymaz ile birlikte Isparta'da yaşayan Mahmut Bodur (19), askerlik süresince kendisine lazım olacak parayı biriktirmek için 4 ay önce Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan babası Mevlüt Bodur'un çalıştığı fabrikada işe başladı.



ZİYARETE GELMİŞTİ

BABASI ile birlikte yaşamaya başlayan Mahmut Bodur ile Honaz ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce kendilerini ziyarete gelen babaannesi Hatice Bodur arasında annesi yüzünden tartışma çıktı. Torun Mahmut Bodur, babasının işte olduğu akşam yıllar önce anne ve babasının ayrılmasına sebep olduğu gerekçesiyle babaannesini suçladı. BABAANNESİNİN "anana çekmişsin ne saygın var ne de ağzından çıkanı biliyorsun" sözü üzerine öfkeden deliye dönen Mahmut Bodur, odasında bulunan tabancayı alarak "Yıllardır annemi babama bize kötüleyip durdun zavallı kadının günahını aldın istediğin oldu sonunda ayrıldılar" dedikten sonra şarjördeki 14 kurşunu babaannesinin üzerine boşalttı. Talihsiz kadın başına ve göğsüne aldığı mermiler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların bağırma ve silah sesleri üzerine kapıya gelmesi sonucu dışarıya çıkan Mahmut Bodur ise karakola gidip teslim oldu.

Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



'KARAKOL NEREDE TESLİM OLACAĞIM'

KOMŞULARININ olay yerine gelmesiyle dışarı çıkan Mahmut Bodur, "Karakol nerede gidip teslim olacağım babaannemi öldürdüm" dedi. Suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Bodur, babaannesini öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri bunun üzerine gittikleri evde yaşlı kadının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından ceset morga kaldırıldı.

Sebahattin ALP