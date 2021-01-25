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'de dağa kaybolan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından aranıyor

Son dakika... 'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Denizli'de dağa kaybolan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından aranıyor
İHA

25.01.2021, 10:18

Son dakika... Olay, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsrafil Deresi olarak bilinen mevkiye doğru sabah saatlerinde yürüyüşe çıktığı belirtilen 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu bulamayınca kayboldu. Dağa çıkan 3 kişi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunaral yardım istedi.

İhbar üzerine dağda kaybolan kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri araçlarını Teras mevkisine bırakarak yaya olarak çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürürken 3 saatin sonunda takviye ekiplerde çalışmalara katıldı.
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