Haberler Denizli Denizli'de dağa kaybolan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından aranıyor

Denizli'de dağa kaybolan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından aranıyor

Son dakika... Denizli'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.