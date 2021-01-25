Sigara cinayeti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Volkan Şafak (26), birlikte yaşadığı annesi Sıdıka Şafak'ı sigara parası vermeyince bıçakla kovalamaya başladı. Bu sırada araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı (23) ekmek bıçağıyla ağır yaraladı. Yasin Şafak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeş katili tutuklandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Olay, Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'tan sigara parası istedi. Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı. Araya giren kardeşi Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında kavga başladı.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Yasin Şafak, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Volkan Şafak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Volkan Şafak, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.





Yasin Şafak

MURAT ŞENBAKLAVACI / SEBAHATTİN ALP