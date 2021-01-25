  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor

Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor

’de uzun yıllardır yıkılma riskine karşı kapatılan ancak buna rağmen kullanılan köprü yıkılarak yenisi yapılacak.

Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor
İHA

25.01.2021, 15:13

Sarayköy - Köprübaşı mahallesi ile Buldan karayolunu birbirine bağlayan Köprübaşı köprüsü yıkım çalışmalarına başlanıldı. Sarayköy - Köprübaşı mahallesi Menderes nehrinin üzerinde bulunan ve Buldan karayolunu birbirine bağlayan Köprübaşı Köprüsünün yıkımına başlanıldı. Köprünün dar olmasının yanı sıra yıkılma tehlikesine karşı beton bariyerlerle kapatılmasına rağmen çevre halkı tarafından yoğun şekilde kullanılmaya devam ediyordu. Yıllar sonra köprünün yıkım işlemi başlatılırken yeni köprünün projesi de belli oldu. , Sazak, Tosunlar, Ahmetli, Tepeköy Mahalleleriyle Buldan ve Güney ilçeleri ile Manisa'yı da Denizli'ye bağlayacak olan köprünün genişliği 12 metre olacak. Yeni köprü 86 metre uzunluğunda, üzerinde çift şerit araç yolu ile 1,5 metrelik yaya yolu olacak. Yeni köprü Menderes nehri üzerinde fore kazık sistemiyle yapılacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.