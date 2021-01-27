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Haberler Denizli Fırtına minarenin külahını uçurdu

Fırtına minarenin külahını uçurdu

’de akşam saatlerinde etkili olan fırtına bir çok noktada hasar verirken bir camiinin minaresindeki külahı yerinden sökerek uçurdu. Külahın düştüğü esnada şans eseri yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Fırtına minarenin külahını uçurdu
İHA

27.01.2021, 17:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı dün akşam saatleri etkisini gösterdi. Ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına neden olan fırtına, Tavas ilçesi Kızılcabölük Yukarı Mahalle Camisinin minaresindeki külahı devirdi.



Külah, caminin bulunduğu yola şiddetli bir şekilde düştü. Yaşanan olay sonrası yolda kimse olmadığı için facianın önüne geçildi. Yerinden sökülen külah vatandaşların yardımıyla caminin yanına bırakıldı.



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