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Haberler Denizli Kovid karantinasında soba kurbanı oldu

Kovid karantinasında soba kurbanı oldu

’de evde karantinada olan 89 yaşındaki , sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kovid karantinasında soba kurbanı oldu

27.1.2021

Denizli'nin Tavas ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid- 19) temaslısı olduğu için karantinada olan yaşlı kadın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yahşiler Mahallesi'nde bir yakınına Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle evinde karantina sürecini geçiren Huriye Kayır'dan (89) haber alınamaması üzerine yakınları evine gitti. Duman kokusunun hissedildiği evde Kayır'ı baygın vaziyette bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen ve Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sebahattin ALP

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