  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli 500 yıllık ağaç fırtınaya yenik düştü

500 yıllık ağaç fırtınaya yenik düştü

’nin ilçesinin başlıca simgelerinden olan ve hemen herkesin bir anısı bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı, 5 asırdır dayandığı türlü afetlerin ardından dün saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınaya yenildi.

500 yıllık ağaç fırtınaya yenik düştü
İHA

28.01.2021, 08:51

Denizli'de etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı, Çal ilçesini adeta savaş alanına çevirdi. Çal ilçesinde birçok noktada fırtınanın şiddeti ile açlar ya kökünden söküldü ya da ortadan ikiye bölündü. Bunun yanı sıra birçok ahır ve evin çatısı uçtu. Yaşanan bu fırtına en çok Çal İlçesinin Bayıralan Mahallesinde yaşayanları üzdü. Bayıralan Mahallesi Türkmen Tepesi Erdinlendi mevkisinde bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. Birçok Çallıyı altında ağırlayan, piknik yapmasını sağlayan, türkülere ve kliplere konu olan hemen hemen o bölgede yaşayan herkesin bir anısı olan tarihi ağaç, fırtına ve kar yağışına 500 yıl boyunca direndi ama sonunda pes etti.

Çallılar ve özellikle Bayıralanlılar için çok büyük bir öneme sahip olan bu tarihi ağacın fırtına sonrası ikiye bölünüp devrilmesi o bölgede yaşayan herkesi üzdü. Tarihi ağacın devrilmesiyle tüm anılar ve yaşanmışlıklarda devrilip gitti.

Fırtına minarenin külahını uçurdu Aydınlatma direği yoldan geçen bisikletlinin üzerine devrildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

500 yıllık ağaç fırtınaya yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.