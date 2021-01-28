Fırtına yıkıp geçti! Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı

Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sağanak yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili oldu. Bazı noktalarda ağaçlar yıkılıp evlerin çatısı ve minarelerin külahları uçtu. Buldan ilçesinde ise fırtına sonrası çiftçi serasına giderken karşılaştığı manzara karşısında bakakaldı.

Serasının büyük oranda zarar gördüğünü ve çadırların havalarda uçuştuğunu fark etti. Ardında etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında ürünlerini kurtarmak için çabalasa da çadırlar daha da yırtılmaya başladı. Sera fırtınadan dolayı zarar görürken çiftçi vatandaşlarla beraber çadırlarını tekrardan kapattı.

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