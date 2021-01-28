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Haberler Denizli Fırtına yıkıp geçti! Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı

yıkıp geçti! Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı

’de 2 gün boyunca etkili olan şiddetli , çatıları ulurdu, ağaçları devirip seralara büyük zarar verdi. Hasar gören seraları için seferber olan çiftçiler, ürünlerinin daha fazla zarar görmemesi için önlemler aldı.

Fırtına yıkıp geçti! Seralar şiddetli fırtınaya dayanamadı
İHA

28.01.2021, 10:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 10:14

Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sağanak yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili oldu. Bazı noktalarda ağaçlar yıkılıp evlerin çatısı ve minarelerin külahları uçtu. Buldan ilçesinde ise fırtına sonrası çiftçi serasına giderken karşılaştığı manzara karşısında bakakaldı.

Serasının büyük oranda zarar gördüğünü ve çadırların havalarda uçuştuğunu fark etti. Ardında etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında ürünlerini kurtarmak için çabalasa da çadırlar daha da yırtılmaya başladı. Sera fırtınadan dolayı zarar görürken çiftçi vatandaşlarla beraber çadırlarını tekrardan kapattı.

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