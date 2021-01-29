Cebinden telefonu çıkarmak isterken poşet içindeki altınlarından oldu

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Oto lastik işiyle uğraşan Murat Karaçoban, lastik tamirini yaptığı bir aracın işyerinden çıkması için yardımcı olduğu sırada yerde bir poşeti fark etti. Yerden poşeti alarak içine bakan Karaçoban gördüğü karşısında neye uğradığını şaşırdı. Poşet içerisinde altınları gören Karaçoban, işlerin durgunlaştığı anda baktığında altınların gerçek olduğunu görerek karakola gitti. Karakola giderek altınları teslim eden Karaçoban, işyeri güvenlik kameralarına bakarak olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı.





CEBİNDEKİ TELEFONU ÇIKARTIRKEN BİNLER TL DEĞERİNDE ALTIN DOLU POŞETİ DÜŞÜRDÜ

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda bir vatandaş yolda karşıda diğer karşıya geçtiği sırada altınlar ile aynı cebinde bulunan telefonu çıkartmak isterken altın dolu poşeti düşürdü. Ardından ise işyeri sahibi Karaçoban altınları alarak muhafaza ediyor. İlk olarak sahte altın olduğunu düşündüğünü belirten Murat Karaçoban, "Bir akşamüstü saati çalışıyorduk. Müşterilerim vardı. Bir aracın lastiğini tamir ettim, diğer araç hava ayarı için gelmişti. Aracın birini çıkartırken dışarıda bir torba fark ettim. Torbayı elime alıp baktığımda içinde altın olduğunu gördüm. Sahte altın olayları çoğaldığı için bir ara şüphelendim. Polis ekiplerinden kaçmak için bir aracın attığını düşündüm. Aldım, işlerim bittiğinde yukarı çıktım. Baktığımda içinde baya bir altın vardı" dedi.





"SAHİBİNİN BULUNMASINI VE TESLİM EDİLMESİNİ İSTERİM"

Güvenlik kameralarından düşürten şahsı tespit eden ve altınları teslim edilmesini istediğini belirten Karaçoban, "Bugün piyasa değeri yaklaşık 6 bin, 6 bin 500 TL değerinde altın vardı. En yakın karakola gittim. Durumu anlattım. Onlara altınları teslim ettim. Karakoldan sonra tekrar dükkana gelince güvenlik kameraları aklıma geldi. Kimin düşürdüğünü merak ettim. Düşüren ağabeyi tespit ettim. O görüntüleri tekrar karakola giderek bildirdim ve görüntüleri aldılar. Kimin düşürdüğü net belli, görünüyor. İnşallah şu pandemide, zor günlerde bulunur. Hak yerini bulur. Canı gönülden sahibinin bulunmasını ve teslim edilmesini isterim" ifadelerini kullandı.